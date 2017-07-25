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25 июля 2017
24 июля 2017
07:50  25 июля 2017 0

Джастин Бибер прервал мировой тур из-за непредвиденных обстоятельств

Концертное турне певца длится уже полтора годаФото: Simple Wikipedia

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер сообщил об отмене последних концертов в рамках мирового турне. Биберу жаль, что приходится разочаровывать фанатов, сообщают его представители, но шоу Purpose (цель) не может продолжаться из-за «непредвиденных обстоятельств», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Из-за непредвиденных обстоятельств Джастин Бибер отменит оставшуюся часть концертов в мировом туре. Джастин любит своих поклонников и ненавидит их разочаровывать», — говорится в сообщении на сайте артиста.

Глобальное турне музыканта длится уже полтора года должно было закончиться 7 октября в Сингапуре.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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