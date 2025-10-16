БПЛА атаковали десять российских регионов

Минобороны: БПЛА атаковали десять российских регионов за ночь
Больше всего беспилотников зафиксировали над Саратовской областью
Больше всего беспилотников зафиксировали над Саратовской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 16 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа, атаковавший десять российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, атаки были зафиксированы в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской областях, а также в Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В официальном сообщении отмечается, что наибольшее число атак было отражено в Саратовской (12 БПЛА) и Волгоградской (11 БПЛА) областях. О пострадавших и разрушениях в результате атак не сообщается. Ранее в результате падения обломков БПЛА повредилась и загорелась ЛЭП на территории подстанции в Волгоградской области. Об этом писал RT со ссылкой на губернатора региона.

