18:52 26 июля 2017 0

Женщина после релакс-процедуры оказалась прикована к больничной койке Фото: depositphotos.com © URA.RU

После сеанса тайского массажа в екатеринбургском спа-салоне «Чанг» преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) Светлана Мельникова оказалась прикована к больничной койке. У женщины оказался сломан позвоночник.

Преподаватель 7 июля обратилась в салон, расположенный на ул. Маршала Жукова, 10. Ей предоставили массажистку по имени По, которая совсем не понимала по-русски и лишь немного говорила на английском языке, сообщают «Ведомости-Урал». Вся процедура, по словам Светланы, прошла нормально и только в конце По попросила ее сесть и выпрямить ноги, а затем достать головой до стоп, то есть согнуться пополам.

«Мне было тяжело, я ойкнула. Тогда она снова сосчитала до трех и еще раз резко нагнула мне спину. В этот момент я почувствовала сзади что-то тяжелое. Возможно, она легла на меня. Спина хрустнула. Я испытала сильную боль, в глазах потемнело, я покрылась потом», — вспоминает женщина злополучный сеанс массажа.

Сразу после этого массажистка скрылась, администратор спа-салона попыталась уговорить клиентку, что ничего страшного не произошло. Однако женщина, испытывая сильную боль, отправилась в ближайший травмпункт. Оттуда преподавателя госпитализировали в горбольницу №36 с диагнозом «перелом 1L позвонка». В стационаре Светлана провела две недели. Сейчас в течение года ей понадобится реабилитация. Женщина фактически не ходит, ей нельзя поднимать ничего тяжелого.

Пострадавшая направлена на судебно-медицинское освидетельствование. Светлана Мельникова написала заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 118 УК Российской Федерации («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).