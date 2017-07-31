08:32 31 июля 2017 0

Девочке было всего 14 лет Фото: "ВКонтакте"

В Сатке скорбят по убитой извергом 14-летней девочке, которая 25 июля ушла в больницу к лор-врачу и не вернулась. Лишь в минувшие выходные задержанные подозреваемый показал, где спрятал тело школьницы. Свою жертву он затащил в лесополосу и убил. Жители Сатки предлагают вместе почтить память погибшей девочки.

«Давайте встретимся, на 9-й день гибели девочки на старом Бакальском мосту для того, чтоб почтить ее память, — пишут в социальных сетях. — С собой гелиевые шары и свечи. Запуск шаров полтретьего дня 1 августа». Жители других городов хотят также присоединиться, отпустив шары в воздух в одно время с теми, кто сделает это в Сатке.

«Хочется выть, прямо в голос орать от беспомощности, а еще от страха за близких, за знакомых и незнакомых, за тех, кто теряется каждый день и за тех, кто их ищет и ждет… — признаются южноуральцы в соцсетях. — Утром на работу рано, а там тоже дети, и им тоже нужно объяснить и научить, что кругом опасность, а еще они каждый день спрашивали о результатах поисков…простите, что тут пишу, правда больно! очень!»

В Сети проводят параллель с жуткой гибелью 11-летнего мальчика, которого убили в Каслях. Со школьником также расправился ранее судимый мужчина.

По данным СК РФ по Челябинской области, в убийстве школьницы в Сатке подозревается 42-летний местный житель. Он сам показал место, где спрятал тело ребенка.