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Главные новости Свердловской области
13:11  31 июля 2017 4

В Екатеринбурге припаркованный автомобиль закатали в асфальт. ФОТО

Рабочих не смутило то, что машина стояла в положенном местеФото: группа «Типичный Екатеринбург» "ВКонтакте"

В Екатеринбурге на улице Баумана рабочие в ходе замены дорожного полотна закатали колесо припаркованного автомобиля в асфальт, несмотря на то, что транспортное средство было припарковано по правилам.

Снимки опубликовали в сообществе «Типичный Екатеринбург». Часть пользователей соцсети поинтересовались, почему машину не увезли заранее на автоэвакуаторе, другие вступились за автовладельца, отметив, что он мог не заметить объявления о ремонте дороги.

«Хорошо, что асфальт положили. Предупреждали же убрать машины. Из-за вас дорогу не полностью сделали», — написал Алексей Зотов. «Для таких целей на стекле оставляют номер телефона. Ибо если машина мешает, просьба позвонить», — заметил Андрей Григорьев. «Заасфальтировали участок улицы Баумана». Если бы не машина, заасфальтировали бы всю улицу», — иронизирует Татьяна Соколова.

«Дорожники должны были знаки поставить, что остановка или стоянка запрещена, и тогда бы могла по закону эвакуировать. А так, знаков не было, никто и не знал, а людям негде машину ставить», — встал на сторону автолюбителя Иван Лисенков.

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Одно из колес попало в плен Фото: группа «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте»

Лев Истомин
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