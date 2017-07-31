Челябинские кандидаты скрывают от избиркома свои судимости

17:01 31 июля 2017 0

12 кандидатов не уведомили челябинский облизбирком о своей судимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области завершился прием документов от кандидатов на довыборы в органы местного самоуправления. Из 596 кандидатов, подавших заявления, 29 человек, согласно данным ГУ МВД по региону, имеют судимости, сообщили «URA.RU» в облизбиркоме. 12 человек не уведомили комиссии о фактах судимости, и им отказано в регистрации. 17 человек представили необходимые справки, 16 зарегистрированы.

Так, в Верхнеуральском районе было отказано в регистрации 49-летнему предпринимателю Вячеславу Зимину, он выдвигался в депутаты Форштадского сельского поселения. У Зимина несколько судимостей, еще со времен СССР. Последняя судимость за разбой, был приговорен к 9 годам строгого режима. Эту судимость была погашена в январе 2015 года, а так как статья «особо тяжкая», до 2025 года Зимин лишен права избираться. Зимин выдвигался от ЛДПР.

Почти все кандидаты, имевшие судимости, и зарегистрированные — самовыдвиженцы. Два кандидата от «Справедливой России». В поселке Роза при поддержке эсеров в сельсовет выдвинулся предприниматель Вадим Никитин, судимый за мошенничество и незаконное хранение огнестрельного оружия. На довыборах в собрание депутатов Чесменского района от «Справедливой России» выдвинулась Ольга Пойлова, бухгалтер, имеющая судимость за преступления против собственности еще во времена СССР.

«Единая Россия» еще на стадии праймериз отказала всем, кто имеет судимости. Некоторые представители «ЕР» пошли на выборы самостоятельно. Так выдвинулся в Каслях член районного политсовета «ЕР» Дмитрий Протазанов, судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью. По требованию партии Протазанов снялся с выборов. В Коркино баллотируется в горсовет гендиректор ООО «Анмат», руководитель местной первички «ЕР» Дмитрий Маткевич, судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Регистрация кандидатов завершится 7 августа. Исключение сделано для города Пласта, где документы для участия в выборах в горсовет принимают до 11 августа.