Сотрудники исправительной колонии в Гарях Свердловской области обнаружили тайник в посылке для заключенного. В банку из-под сливочного масла с двойным дном был вложен сотовый телефон. Незаконную передачу пыталась доставить знакомая осужденного.
Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко сообщил «URA.RU», что гражданку, скорее всего, ждет административный штраф (сейчас материалы по этому делу переданы в суд). Заключенный, до которого не дошел телефон, не понесет никакого наказания.
Мужчина, которому пытались передать незаконную посылку, осужден на 2 года и 6 месяцев за по статье 228 УК РФ (хранение и изготовление наркотиков без цели сбыта, прим.ред).