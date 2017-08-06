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06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
17:15  06 августа 2017 0

На Урале подруга прислала зэку телефон в масленке с двойным дном

Посылку пыталась передать знакомая заключенногоФото: depositphotos.com

Сотрудники исправительной колонии в Гарях Свердловской области обнаружили тайник в посылке для заключенного. В банку из-под сливочного масла с двойным дном был вложен сотовый телефон. Незаконную передачу пыталась доставить знакомая осужденного.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко сообщил «URA.RU», что гражданку, скорее всего, ждет административный штраф (сейчас материалы по этому делу переданы в суд). Заключенный, до которого не дошел телефон, не понесет никакого наказания.

Мужчина, которому пытались передать незаконную посылку, осужден на 2 года и 6 месяцев за по статье 228 УК РФ (хранение и изготовление наркотиков без цели сбыта, прим.ред).

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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