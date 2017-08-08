Владелец бракованной иномарки устроил пикет у элитного автоцентра. ВИДЕО

19:41 08 августа 2017 0

По словам владельца, машина, стоящая более 5,5 млн рублей, ломалась 12 раз Фото: pixabay.com © URA.RU

В Екатеринбурге недовольный владелец «Мерседес GLE купе» устроил акцию протеста у автосалона «УралАвтоХаус» на Московском тракте. Видеозаписью с места одиночного пикета мужчина поделился с «URA.RU».

На записи видно, как Алексей Крючков на белом «Мерседесе» встал у входа в автосалон с табличкой на крыше авто: «Поделюсь опытом эксплуатации этой машины». Сначала активиста пытался прогнать охранник, затем подключилась администрация автоцентра. Мужчина с сигаретой в зубах, глядя в объектив, говорил с водителем на повышенных тонах. Далее в кадре появились полицейские.

Представитель салона их уверял, что автолюбитель мешает работать персоналу, но правоохранители только пожимали плечами и указывали, что нарушений не видят. Когда владелец иномарки попросил представиться сотрудника центра, который все время заставлял его уехать, тот ответил: «Дак ты не бойся, че ссышь-то? Обоссался, что ли?» Заканчивается видео тем, что «Мерседес» с табличками загораживают машинами со всех сторон.

Как рассказал «URA.RU» Алексей Крючков, его автомобилю чуть более года, пробег —18 тысяч километров, однако за это время машина, стоящая более 5,5 млн рублей, ломалась 12 раз. Сначала едва ли не каждый день приходилось доливать тосол, затем начались более серьезные проблемы.

«В последний раз поломка едва не закончилась аварией. Когда моя жена ехала по Россельбану, педаль тормоза вдруг стала работать как педаль газа. После нескольких опасных маневров „Мерседес“ переключился в штатный режим, затем включилась система безопасности — заблокировались колеса. Машину пришлось буквально затаскивать на погрузчик», — сказал собеседник агентства.

Крючков теперь требует вернуть деньги за якобы бракованный автомобиль, однако в салоне ему отвечают отказом. Мужчина даже переписывался с гендиректором компании «УралАвтоХаус» Вячеславом Вердышем. Ответ менеджера не оставил надежд: «Будьте уверены, с Вашим автомобилем ВСЕ В ПОРЯДКЕ и он не зря называется Mercedes-Benz и считается прародителем всех автомобилей. Мы даже провели экспертизу Вашего автомобиля за свой счет и получили данные эксперта, что автомобиль в полном порядке».

Теперь владелец горе-автомобиля собирается подать в суд на автосалон, чтобы вернуть пять с половиной миллионов. Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в автоцентр, там пообещали перезвонить позднее.