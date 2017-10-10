{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
21:10  10 октября 2017 0

Украинский болельщик умер прямо на стадионе после поражения родной сборной

Приезд губернатора Челябинской области на обновленный Центральный стадион. Магнитогорск, стадион, скорая помощь
Причина смерти фаната пока неизвестнаФото: Илья Московец © URA.RU (архив)
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Украинский болельщик умер во время отборочного матча на чемпионат мира по футболу 2018 года. Команда его страны играла с Хорватией и не смогла одолеть соперников, уступив со счетом 0:2.

На пресс-конференции, собранной после матча, главный тренер украинской команды Андрей Шевченко выразил соболезнования и предположил, что причиной смерти послужил сердечный приступ. Подтвержденной информации о причине трагедии пока нет.

СМИ предположили, что 40-летний болельщик просто не пережил провал родной сборной. Украина после этого поражения занимает третье место в I группе и не может пройти квалификацию на ЧМ-2018.

«Лента.ру» напоминает, что украинцы хотели отказаться от участия в «российском» чемпионате, даже если удачно пройдут отбор. Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров