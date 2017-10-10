Украинский болельщик умер во время отборочного матча на чемпионат мира по футболу 2018 года. Команда его страны играла с Хорватией и не смогла одолеть соперников, уступив со счетом 0:2.
На пресс-конференции, собранной после матча, главный тренер украинской команды Андрей Шевченко выразил соболезнования и предположил, что причиной смерти послужил сердечный приступ. Подтвержденной информации о причине трагедии пока нет.
СМИ предположили, что 40-летний болельщик просто не пережил провал родной сборной. Украина после этого поражения занимает третье место в I группе и не может пройти квалификацию на ЧМ-2018.
«Лента.ру» напоминает, что украинцы хотели отказаться от участия в «российском» чемпионате, даже если удачно пройдут отбор. Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.