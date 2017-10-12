{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Пермского края
05:58  12 октября 2017 0

В Чайковском коммунальная авария: без воды остались почти 13 тысяч человек

ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск., аварийная служба, водопровод, ремонт, теплотрасса, жкх
Причиной отключения стала авария на водоводеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вечером в среду, 11 октября, стало известно о серьезной коммунальной аварии, которая произошла в городе Чайковский Пермского края. Из-за порыва на водоводе оперативным службам пришлось отключить водоснабжение на 26 улицах города.

По данным МЧС, без холодной воды остались 12 тыс. 848 жителей 58 многоквартирных домов. Нет водоснабжения в том числе в пяти социально-значимых объектах: детском саду № 34; Чайковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, СОШ № 8, больнице (без стационара), Чайковском техникуме промышленных технологий и управления.

«В 20 часов 45 минут (мск) 11.10.2017 года в оперативную дежурную смену ФКУ „ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю“ от диспетчера ЕДДС Чайковского МР поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в микрорайоне „Заринский“ г. Чайковский, Чайковского МР», — говорится в сообщении пресс-службы краевого главка.

На месте происшествия работают оперативные службы в количестве 17 человек и 8 единиц техники, в том числе 2 человека и 1 единица техники от МЧС. Горячее водоснабжение нарушено не было.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров