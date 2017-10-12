Вечером в среду, 11 октября, стало известно о серьезной коммунальной аварии, которая произошла в городе Чайковский Пермского края. Из-за порыва на водоводе оперативным службам пришлось отключить водоснабжение на 26 улицах города.
По данным МЧС, без холодной воды остались 12 тыс. 848 жителей 58 многоквартирных домов. Нет водоснабжения в том числе в пяти социально-значимых объектах: детском саду № 34; Чайковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, СОШ № 8, больнице (без стационара), Чайковском техникуме промышленных технологий и управления.
«В 20 часов 45 минут (мск) 11.10.2017 года в оперативную дежурную смену ФКУ „ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю“ от диспетчера ЕДДС Чайковского МР поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в микрорайоне „Заринский“ г. Чайковский, Чайковского МР», — говорится в сообщении пресс-службы краевого главка.
На месте происшествия работают оперативные службы в количестве 17 человек и 8 единиц техники, в том числе 2 человека и 1 единица техники от МЧС. Горячее водоснабжение нарушено не было.