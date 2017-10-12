Жители Екатеринбурга сфотографировали дружелюбную лису, которая бегает по парку «Каменные палатки» на ЖБИ. Животное ходит по тем же тропинкам, что и люди, и не кажется агрессивным.
Фотографии хищника опубликованы в группе «Типичный Екатеринбург». На них можно заметить, как неподалеку от лисы спокойно гуляют посетители парка. Горожане уже начали строить догадки о том, как она там оказалась, и здорово ли животное.
«Небось бывший питомец», — предпроложил Aleks Mangoosta. «Небось с бешенством», — испугалась Ксения Чемолтынова.
Возможное заболевание животного вызвало бурное обсуждение в комментариях. «Красивый он, че сразу бешеный. Вы наверное сами бешеные», — подытожил один из пользователей. В целом многие комментаторы оказались рады гостю парка на ЖБИ. «Хорошо бы еще так медведи с лосихами загуляли», — добавил Никитос Светочей.