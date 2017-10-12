{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:27  12 октября 2017 0

В Екатеринбурге по району ЖБИ бегает лиса: «Небось с бешенством». ФОТО

Горожане строят догадки о том, здорово ли животноеФото: «Типичный Екатеринбург»

Жители Екатеринбурга сфотографировали дружелюбную лису, которая бегает по парку «Каменные палатки» на ЖБИ. Животное ходит по тем же тропинкам, что и люди, и не кажется агрессивным.

Фотографии хищника опубликованы в группе «Типичный Екатеринбург». На них можно заметить, как неподалеку от лисы спокойно гуляют посетители парка. Горожане уже начали строить догадки о том, как она там оказалась, и здорово ли животное.

«Небось бывший питомец», — предпроложил Aleks Mangoosta. «Небось с бешенством», — испугалась Ксения Чемолтынова.

Возможное заболевание животного вызвало бурное обсуждение в комментариях. «Красивый он, че сразу бешеный. Вы наверное сами бешеные», — подытожил один из пользователей. В целом многие комментаторы оказались рады гостю парка на ЖБИ. «Хорошо бы еще так медведи с лосихами загуляли», — добавил Никитос Светочей.

1/3
Животное не трогает людей Фото: «Типичный Екатеринбург»

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров