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13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:02  13 октября 2017 1

Возле Центрального стадиона пробка: мэрия ремонтирует отремонтированное

Виды Екатеринбурга, дорожное строительство, ремонт дороги, улица репина
Все лето мэрия переукладывала асфальт на Репина, и вот опятьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром пятницы, 13 октября, двигавшиеся по улице Репина в сторону центра города автомобилисты наткнулись на сюрприз. Как передают очевидцы, рабочие начали переукладывать асфальт, оставив только одну полосу для движения, что немедленно спровоцировало возникновения пробки.

Согласно информации на «Яндекс.пробки», затор рассосался к 9.30, когда заканчивается пиковая нагрузка на дороги. В настоящее время проехать на данном участке можно относительно спокойно. Автомобилисты же продолжают оставлять гневные комментарии на тему того, зачем было начинать переукладку асфальта на этом направлении с утра, если простой перенос работ на два часа избавил бы всех от проблем.

Отдельное недоумение автомобилистов вызывает то, что все лето на улице Репина шел ремонт дорожного полотна, связанный с подготовкой города к чемпионату мира по футболу. И теперь мэрия фактически ремонтирует уже отремонтированное, причем в условиях, когда часть асфальта неизбежно придется укладывать под снегом или дождем, что не лучшим образом скажется на качестве работ.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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