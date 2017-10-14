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14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:13  14 октября 2017 0

Знаменитый уральский модельер вслед за Мизулиной порадует Германа Грефа. ФОТО

Авторские работы екатеринбургского модельера есть у многих известных россиянФото: facebook Нины Ручкиной

Екатеринбургский модельер Нина Ручкина, известная своими экспериментами с «патриотическими» символами, разработала новый авторский платок. «VIP-адресатом» подарка с крымской символикой станет руководитель Сбербанка Герман Греф, сообщила модельер «URA.RU».

«Общее решение платка „Жемчужина Крыма“ соотносится с интерьерами церемониальных залов восхитительных крымских дворцов. В центре композиции — драгоценная жемчужина — символ уникальности Крыма, его неисчислимых богатств, красоты и щедрости. Важно, что именно жемчуг олицетворяет женское начало, совершенство, чистоту и возвышенность», — пояснила агентству Нина Ручкина. Владелицу же платка, которая и являет собой истинную жемчужину, будут беречь царственные крымские грифоны.

«Такой мужчина как Герман Греф наверняка знает толк в женской уникальности, поэтому смысл подарка должен быть понятен ему без слов. И нет, никакой политики! Просто еще прошлой осенью я влюбилась в сказочную землю Крыма, а в этом году — в лунное затмение 7 августа, — незабываемо отпраздновала там день рождения», — рассказала Нина Ручкина «URA.RU». И призналась, что первой получит платок все же ее мама.

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Первые претенденты на платок появились уже на стадии дизайн-макета Фото: facebook Нины Ручкиной

Сегодня владельцами работ уральского модельера являются, в том числе, высокопоставленные россияне. В частности, в коллекции сенатора Елены Мизулиной уже два платка из Екатеринбурга. Оригинально выглядит также юбка «с Путиным», палантины с изображением орденов и платок с легендарной «тридцатЬчетверкой».

Владимир Васин
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