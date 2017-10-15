Глава страны Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Киргизии

Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев принял участие в голосовании на президентских выборах.
Президент Киргизии прибыл на избирательный участок в Бишкеке и проголосовал. Атамбаев заявил, что выборы пройдут честно, а тем, кто попробует устроить беспорядки, пригрозил судом, передает Nation News.
Выборы нового президента в Киргизии стартовали 15 октября. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Полномочия действующего лидера страны истекают 1 декабря. Согласно Конституции Атамбаев не может баллотироваться повторно.