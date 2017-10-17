Видеообращение пермских рабочих к Путину назвали провокацией

Рабочих пермского «Ремпутьмаша», на месте которого могут построить новое здание галереи, заверили в выполнении всех социальных обязательств. При этом ходят слухи, что за видеообращением сотрудников предприятия к президенту РФ Владимиру Путину стоят недоброжелатели губернатора Максима Решетникова.
Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о намерении перенести на площадку «Ремпутьмаша» галерею, которая сегодня располагается в здании православного кафедрального собора. Концепцию развития набережной Камы в целом губернатор презентовал президенту во время его визита в Пермь 8 сентября. Рабочие «Ремпутьмаша» записали видеообращение к главе государства. Они переживают, что после того, как краевые власти выкупят у завода участок земли для строительства галереи и музея, сотрудники могут остаться без работы, а производство исчезнет.
В пресс-службе завода «URA.RU» пояснили, что вопрос о продаже имущественного комплекса ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» находится в компетенции советов директоров Калужского и Пермского заводов Ремпутьмаш. После одобрения данными органами управления сделки о продаже недвижимого имущества предприятия Пермскому краю завод продолжит осуществлять основную хозяйственную деятельность на своей территории в течение 20 месяцев, поэтапно осуществляя вывод производственных мощностей.
Со стороны ОАО «Пермский МРЗ „Ремпутьмаш“, ОАО „РЖД“ и администрации Пермского края, в таком случае будут учтены все социальные факторы и выполнены все социальные обязанности работодателя перед работниками, работники будут обеспечены всеми выплатами и компенсациями, предусмотренными трудовым законодательством РФ и коллективным договором», — сообщили на предприятии.
Также руководство ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» готов трудоустроить высвобождаемых работников на другие производственные объекты группы компаний РПМ и ОАО «РЖД».
Между тем, источник в правительстве Пермского края сообщил «URA.RU», что видеообращение работников «Ремпутьмаша» к Путину — это результат провокации. А вот кто стоит за этой провокацией — пока неизвестно. Между тем, в кулуарах уже начали ходить слухи о том, что на заводе обосновался экс-глава «Корпорации развития Пермского края» Кирилл Хмарук, который является человеком бывшего губернатора Виктора Басаргина. В группе компаний РПМ «URA.RU» пояснили, что Хмарук в данный момент не является сотрудником предприятия.