{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
18:57  17 октября 2017 0

Видеообращение пермских рабочих к Путину назвали провокацией

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, максим решетников
В краевом правительстве считают, что за видеообращением стоят недоброжелатели губернатора РешетниковаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рабочих пермского «Ремпутьмаша», на месте которого могут построить новое здание галереи, заверили в выполнении всех социальных обязательств. При этом ходят слухи, что за видеообращением сотрудников предприятия к президенту РФ Владимиру Путину стоят недоброжелатели губернатора Максима Решетникова.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о намерении перенести на площадку «Ремпутьмаша» галерею, которая сегодня располагается в здании православного кафедрального собора. Концепцию развития набережной Камы в целом губернатор презентовал президенту во время его визита в Пермь 8 сентября. Рабочие «Ремпутьмаша» записали видеообращение к главе государства. Они переживают, что после того, как краевые власти выкупят у завода участок земли для строительства галереи и музея, сотрудники могут остаться без работы, а производство исчезнет.

«Это фашизм». Голодные пермяки готовы перекрыть улицы

В пресс-службе завода «URA.RU» пояснили, что вопрос о продаже имущественного комплекса ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» находится в компетенции советов директоров Калужского и Пермского заводов Ремпутьмаш. После одобрения данными органами управления сделки о продаже недвижимого имущества предприятия Пермскому краю завод продолжит осуществлять основную хозяйственную деятельность на своей территории в течение 20 месяцев, поэтапно осуществляя вывод производственных мощностей.

Со стороны ОАО «Пермский МРЗ „Ремпутьмаш“, ОАО „РЖД“ и администрации Пермского края, в таком случае будут учтены все социальные факторы и выполнены все социальные обязанности работодателя перед работниками, работники будут обеспечены всеми выплатами и компенсациями, предусмотренными трудовым законодательством РФ и коллективным договором», — сообщили на предприятии.

Также руководство ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» готов трудоустроить высвобождаемых работников на другие производственные объекты группы компаний РПМ и ОАО «РЖД».

Между тем, источник в правительстве Пермского края сообщил «URA.RU», что видеообращение работников «Ремпутьмаша» к Путину — это результат провокации. А вот кто стоит за этой провокацией — пока неизвестно. Между тем, в кулуарах уже начали ходить слухи о том, что на заводе обосновался экс-глава «Корпорации развития Пермского края» Кирилл Хмарук, который является человеком бывшего губернатора Виктора Басаргина. В группе компаний РПМ «URA.RU» пояснили, что Хмарук в данный момент не является сотрудником предприятия.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров