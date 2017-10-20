Пьяный житель Челябинска открыл из окна своего дома стрельбу из охотничьего ружья. Инцидент произошел днем, 19 октября, в четверг, в жилом комплексе «Святогор» на улице Братьев Кашириных. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, стрелявший, мужчина 29 лет, задержан. Полицию вызвали обеспокоенные соседи.
По информации «URA.RU», в квартире, откуда прозвучали выстрелы, выпивали три брата. Один из братьев решил устроить «салют», взял охотничье ружье и стал стрелять из окна в сторону реки. Никто не пострадал. Братья с криминалом не связаны.
Полиция изъяла в квартире, помимо охотничьего ружья, гладкоствольный карабин и два травматических пистолета. В пресс-службе ГУ ВМД по Челябинской области сообщили «URA.RU», что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), после чего в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.