Пермячка переносила наркотики во влагалище

В Пермском края женщине вынесен приговор за попытку сбыта марихуаны и героина. Наркотики жительница Перми пыталась пронести на территорию исправительной колонии у себя во влагалище.
Как сообщил «URA. RU» источник, в отдел МВД России «Чусовской» поступила информация о том, что ранее судимая 23-летняя пермячка, супруга одного из осужденных, отбывающих наказание в спецучреждении Чусовского района, перевозит запрещенные вещества. Помимо наркотиков, в ходе операции сотрудники полиции также изъяли у девушки 12 сим-карт, сотовый телефон и флэш-карту.
Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.