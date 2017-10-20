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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
11:28  20 октября 2017 3

Пермячка переносила наркотики во влагалище

Клипарт. Деньги и прочее., наркотики, курево, спайс
Жительница Перми сбывала героин и марихуануФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском края женщине вынесен приговор за попытку сбыта марихуаны и героина. Наркотики жительница Перми пыталась пронести на территорию исправительной колонии у себя во влагалище.

Как сообщил «URA. RU» источник, в отдел МВД России «Чусовской» поступила информация о том, что ранее судимая 23-летняя пермячка, супруга одного из осужденных, отбывающих наказание в спецучреждении Чусовского района, перевозит запрещенные вещества. Помимо наркотиков, в ходе операции сотрудники полиции также изъяли у девушки 12 сим-карт, сотовый телефон и флэш-карту.

Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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