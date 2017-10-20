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Главные новости Челябинской области
13:27  20 октября 2017 0

Известный блогер сделал репортаж про магнитогорский «роддом гаек и болтов»

"ММК-Метиз" за 75 лет произвел 65 миллионов тонн метизовФото: Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК»

Российский блогер Игорь Ягубков, специализирующийся на индустриальных темах и популяризации промышленности, опубликовал репортаж о магнитогорском метизно-калибровочном заводе ООО «ММК-Метиз», входящем в группу компаний Магнитогорского металлургического комбината.

«Недавно я побывал в том месте, где гаек и болтов — целый роддом», — начинает свой репортаж Игорь Ягубков о ведущем российском предприятии и его истории, начиная со Второй мировой войны.

Сегодня ОАО «ММК-Метиз» — это ключевой актив группы ПАО «ММК» в области глубокой переработки металлопроката и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Завод входит в тройку лидеров метизной отрасли России. Его продукцию широко используют предприятия машиностроительной и автомобилестроительной промышленности, ТЭКа, строители, металлурги, РЖД и так далее.

За 75 лет своего существования предприятие произвело 65 миллионов тонн метизной продукции.

Репортаж об ОАО «ММК-Метиз» был сделан в рамках проекта, который блогер ведет уже не первый год. Основная его цель — формирование положительного имиджа рабочих профессий, изменение стереотипов о том, что Россия — это страна, где всё плохо и ничего не производится. Игорь Ягубков показывает другую реальность на примерах конкретных предприятий.

Виктор Жуков
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