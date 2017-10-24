{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
07:38  24 октября 2017 0

Гендиректору «Почты России» не хватает почтальонов и роботов

В компании работают 350 тысяч человек, но не хватает современных технологийФото: Минкомсвязь России

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об основных проблемах предприятия. По его словам, компании не хватает почтальонов и операторов, кроме того слабым звеном остается недостаточное использование современных технологий.

«Я считаю, нам не хватает почтальонов, нам не хватает операторов для качественного выполнения наших услуг, и здесь какие-то риски сокращения нашего производственного персонала, они минимальны», — заявил Подгузов.

По словам гендиректора, уже запланировано создание новой структуры компании, в которой будет пересмотрено необходимое количество администраторов. При этом он подчеркнул, что все изменения в любом случае будут производиться плавно. В настоящее время в «Почте России» работают 350 тысяч человек, в том числе: 100 тысяч — почтальоны, 100 тысяч — операторы и «большое число» водителей и сортировщиков.

Большой проблемой остается недостаточная автоматизация процесса. Так, по словам Николая Подгузова, в сортировочных центрах все отправления до сих пор сортируются вручную. При этом на одну операцию в среднем уходит 5 минут, а для эффективной работы «Почты России» этот показатель должен быть не более 30 секунд. Решение проблемы, по его мнению, необходимо искать в IT-технологиях.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров