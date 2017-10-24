Гендиректору «Почты России» не хватает почтальонов и роботов

07:38 24 октября 2017 0

В компании работают 350 тысяч человек, но не хватает современных технологий Фото: Минкомсвязь России

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об основных проблемах предприятия. По его словам, компании не хватает почтальонов и операторов, кроме того слабым звеном остается недостаточное использование современных технологий.

«Я считаю, нам не хватает почтальонов, нам не хватает операторов для качественного выполнения наших услуг, и здесь какие-то риски сокращения нашего производственного персонала, они минимальны», — заявил Подгузов.

По словам гендиректора, уже запланировано создание новой структуры компании, в которой будет пересмотрено необходимое количество администраторов. При этом он подчеркнул, что все изменения в любом случае будут производиться плавно. В настоящее время в «Почте России» работают 350 тысяч человек, в том числе: 100 тысяч — почтальоны, 100 тысяч — операторы и «большое число» водителей и сортировщиков.

Большой проблемой остается недостаточная автоматизация процесса. Так, по словам Николая Подгузова, в сортировочных центрах все отправления до сих пор сортируются вручную. При этом на одну операцию в среднем уходит 5 минут, а для эффективной работы «Почты России» этот показатель должен быть не более 30 секунд. Решение проблемы, по его мнению, необходимо искать в IT-технологиях.