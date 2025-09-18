В Минфине высказались о продаже аэропорта Домодедово

Российские инвесторы проявляют интерес к покупке аэропорта Домодедово, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, предложения о приобретении стратегического объекта уже поступают.
«Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива, тот, собственно, и приобретет», — заявил Силуанов телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что ведомство заинтересовано максимально оперативно продать аэропорт на открытых торгах.
Глава Минфина уточнил, что на покупку Домодедово уже есть претендент, однако имя потенциального владельца не раскрыл. По информации СМИ, рассматривается кандидатура совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева. Ранее аэропорт Домодедово перешел в доход государства, о чем сообщал RT.
