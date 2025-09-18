Стало известно, как Петросян отметил 80летие и сколько он потратил

Комик Евгений Петросян отметил свой юбилей, 80 лет, в кругу семьи в элитной усадьбе в Тверской области. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.
«Евгений Петросян отметил 80-летие с женой и двумя детьми в элитной усадьбе в Тверской области. Скромный праздник в узком кругу обошелся примерно в ?400к», — указано в посте telegram-канала Mash.
Отмечается, что празднование прошло в усадьбе «Времена года» у озера Наговье. Для торжества был арендован дом «Графский» на четыре дня, общая потраченная сумма составила 350 тысяч рублей (85 тысяч в сутки). Также на территории усадьбы семья комика пообедала в ресторане и поглядела на животных.
Ранее Евгения Петросяна с 80-летием поздравил президент России Владимир Путин, отметив его вклад в развитие отечественной эстрады и пожелав здоровья и творческого долголетия. Петросян приобрел широкую известность благодаря популярным телепередачам и многолетней работе на сцене, а его личная жизнь и новые браки не раз становились предметом общественного внимания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.