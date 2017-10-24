22:04 24 октября 2017 0

Ученые начнут проводить там исследования Фото: pixabay.com

Россия начала подготовку к одному из самых масштабных проектов — непосредственному освоению Луны при помощи стационарной базы на ее поверхности. Лунную базу построят на поверхности спутника в период с 2040 по 2050 года, передается сообщение ракетно-космического комплекса «Энергия» издание «Nation News».

На поверхности Луны построят российскую базу в период 2040—2050 годов. В то же время ученые начнут проводить там исследования. Об этом говорится в презентации РРК «Энергия», которую представил начальник летной службы корпорации Александр Калери, говорится на сайте.

С 2050 года ученые планируют начать исследование ресурсов естественного спутника Земли. Готовиться к развертыванию базы на Луне начнут в период 2031—2040 годов. Калери добавил, что место для строительства базы выберут до 2030 года. По его словам, сегодня главным в российской лунной программе является создание нового пилотируемого корабля «Федерация».

Ранее «URA.RU» писало о том, что Японцы уже нашли место для размещения базы на Луне — огромную пещеру длиной в 50 километров под кратером Мариус.