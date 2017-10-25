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Главные новости Пермского края
19:24  25 октября 2017 0

В Прикамье умер ВИЧ-инфицированный ребенок. Мать отказалась его лечить

Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург
Неизвестно, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Прикамье скончался мальчик с положительным статусом ВИЧ. Мать не давала ему прописанных доктором лекарств, передает «РИА Новости» сообщение источника в правоохранительных органах Пермского края.

ВИЧ-инфицированный мальчик восьми лет скончался в Прикамье у себя дома из-за того, что мать не соблюдала рекомендации врачей. «Болезнь прогрессировала, и ребенок скончался в своей квартире 14 августа 2017 года», — сообщила агентству старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

Следователи официально не озвучивают диагноз ребенка. Женщина, зная о необходимости постоянного лечения сына, с июня 2014 по август 2017 года не контролировала прием лекарств и не водила к врачу, говорят в СК. Агентство отмечает, что источник в правоохранительных органах не смог уточнить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен смертельным заболеванием.

В отношении 28-летней матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, дело передано в суд.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что самый высокий процент зараженности ВИЧ-инфекцией в Зауралье: здесь выявляют по два зараженных каждый день.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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