в возбуждении уголовного дела показания пенсионерки, умершей за два с половиной года до указанных событий.
Участковому уполномоченному старшему лейтенанту Евгению Егорченкову было поручено разобраться с заявлением о незаконной деятельности и обмане населения управляющей компанией ООО «Косулинская управляющая организация» в лице директора Натальи Москвичовой. Заявление написали жильцы дома № 100 по улице Кирова в селе Большебрусянском.
В конце концов, участковый постановил: «В возбуждении уголовного дела в отношении Москвичовой Н. О. по ч. 1 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“) отказать по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ — отсутствие в деянии состава преступления».
Среди тех, кто дал нужные для этого показания, фигурирует местная жительница Татьяна Лизунова, которая скончалась еще 23 января 2015 года. Таким образом, допросить ее было невозможно. Как стало известно «URA.RU», участковый объяснил казус тем, что внес в постановление Лизунову со слов других людей, а сам ее не видел. Силовики утверждают, что постановление об отказе законное, вынесено с соблюдением нормативной базы и согласовано с надзорным ведомством. Тем не менее, в отношении полицейского начата проверка.