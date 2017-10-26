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Главные новости Челябинской области
16:02  26 октября 2017 0

Уральских подростков обманули на летних работах. Произвол удалось остановить только после вмешательства прокуратуры

Дубровский. Златоуст., стела златоуст
Восемнадцать подростков остались без денег за летний трудФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Златоуста Челябинской области устранила несправедливость в отношении подростков, которых обманули на летних работах. Они получили законно заработанные деньги, а виновный — руководитель МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» — понесёт наказание согласно административному законодательству. Шесть его подчинённых подверглись дисциплинарному наказанию.

В 2017 году из городского бюджета были выделены средства для летнего трудоустройства 130 подростков в возрасте 14-17 лет. По решению работодателя 18 ребят до истечения договора были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Время простоя детям также оплачено не было. Позже выяснилось, что 104 детям задержали зарплату, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате вмешательства прокурора руководитель МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» выполнило все обязательства перед несовершеннолетними работниками и выплатило компенсацию за задержку.

В отношении руководителя МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» возбуждено административное дело. Постановления прокурора направлены для рассмотрения в местное отделение Государственной инспекции труда.

«URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у главы Златоуста Вячеслава Жилина — он находится за пределами города и лишь сообщил, что слышал об этой истории. Дозвониться до полномочных представителей администрации города также не удалось.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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