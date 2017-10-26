Прокуратура Златоуста Челябинской области устранила несправедливость в отношении подростков, которых обманули на летних работах. Они получили законно заработанные деньги, а виновный — руководитель МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» — понесёт наказание согласно административному законодательству. Шесть его подчинённых подверглись дисциплинарному наказанию.
В 2017 году из городского бюджета были выделены средства для летнего трудоустройства 130 подростков в возрасте 14-17 лет. По решению работодателя 18 ребят до истечения договора были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Время простоя детям также оплачено не было. Позже выяснилось, что 104 детям задержали зарплату, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Генпрокуратуры.
В результате вмешательства прокурора руководитель МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» выполнило все обязательства перед несовершеннолетними работниками и выплатило компенсацию за задержку.
В отношении руководителя МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» возбуждено административное дело. Постановления прокурора направлены для рассмотрения в местное отделение Государственной инспекции труда.
«URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у главы Златоуста Вячеслава Жилина — он находится за пределами города и лишь сообщил, что слышал об этой истории. Дозвониться до полномочных представителей администрации города также не удалось.