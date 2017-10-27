Челябинец, забивший отца и мать молотком, сядет на 14 лет

Челябинский областной суд признал 20-летнего студента педколледжа Станислава Кружкина виновным в убийстве собственных родителей и уничтожении чужого имущества. По приговору суда юноша проведет в заключении 14 лет и шесть месяцев, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствию удалось доказать, что 11 июня 2016 года после ссоры с отцом осужденный убил родителей при помощи молотка. Студент нанес отцу и матери удары в голову и другие части тела. После совершения преступления Кружкин поджег в квартире шкаф, чтобы скрыть свои деяния.
Через сутки после убийства юноша сдался полиции, написав явку с повинной. На суде он заявил, что в момент преступления находился в состоянии аффекта, но судья не согласился с его аргументами. Отбывать наказание Кружкин будет в колонии строго режима.