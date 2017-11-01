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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:19  01 ноября 2017 0

Молодая жена содержала 82-летнего Джигарханяна. Актер зарабатывал в разы меньше супруги

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Представители жены Джигарханяна уверены, что актер жил за ее счетФото: Кадр из фильма «Тегеран- 43»

Зарплата жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовская на посту гендиректора театра в три раза превышала сумму, которую получал ее знаменитый муж. Джигарханян смотрел на это терпимо.

Цымбалюк-Романовская в должности генерального директора зарабатывала около 300 тысяч рублей в месяц. При этом сам Джигарханян, будучи основателем и худруком театра, получал около 80 тысяч рублей в месяц, пишет kp.ru.

Кроме того, по словам близкого друга артиста Артура Согомоняна, в начале года Департамент культуры Москвы выделил театру 100 млн рублей. При этом у театра долги по налогам, а актерам задерживают зарплату. «Деньги куда-то улетучивались», — возмутился Согомонян.

Друг Джигарханяня высказал удивление по поводу того, что молодая жена получала больше артиста. Он также отметил, что своим родителям, которых Цымбалюк-Романовская приняла на работу в театр, она также могла назначить зарплату выше, чем у Джигарханяна.

«То, что Виталина пеклась о своем материальном положении… Армен Борисович смотрел на это терпимо. Говорил, мол, она приезжая, ей хочется иметь недвижимость здесь», — подытожил Согомонян.

Вместе с тем, представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что Джигарханян фактически находился на иждивении у жены. «Она небедный человек, у нее есть свои способы заработать. И говорить, что нищая Виталина пришла и обворовала богатого старика — бред полнейший», — пояснила Мазур.

Валерия Романова
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