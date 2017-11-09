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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:25  09 ноября 2017 0

Свердловскими министрами хотят быть 38 человек

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, пересторонин сергей, одиночество, пустые кресла, рапопорт леонид
В Свердловском правительстве до сих пор пустуют креслаФото: Александр Мамаев © URA.RU

На должности руководителей свердловских минэкономики и мининвестиций претендуют 38 человек. Такое количество соискателей зарегистрировал департамент кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области.

Прием резюме завершился вчера, 8 ноября. На должность министра экономики и территориального развития претендуют 11 человек, на пост министра инвестиций и развития — 25. Еще два заявителя подали документы сразу на обе должности. Особый наплыв желающих пришелся на последнюю неделю конкурса. Еще первого ноября на должности претендовали лишь восемь человек.

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Раскрывать фамилии претендентов в департаменте категорически отказываются. Известно лишь, что возраст кандидатов от 30 до 45 лет. Больше половины из них имеют опыт управленческой работы свыше 10 лет. Каждый второй кандидат с высшим экономическим, юридическим образованием, либо образованием в области государственной и муниципальной службы. Четверо заявили о наличии ученой степени или ученого звания. В качестве последнего места работы 24 соискателя указали коммерческую организацию, шестеро — государственные либо муниципальные, в том числе представительные органы власти.

Ожидается, что 10 ноября кандидаты напишут тестирование, а 15 ноября презентуют и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Напомним, набирать руководителей открытым способом губернаторам на встрече 20 сентября рекомендовал президент России Владимир Путин. Свердловский конкурс на две высокие должности — министра инвестиций и развития и министра экономики — был объявлен 18 октября.

Александр Пономарев
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