Свердловскими министрами хотят быть 38 человек

14:25 09 ноября 2017 0

В Свердловском правительстве до сих пор пустуют кресла Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На должности руководителей свердловских минэкономики и мининвестиций претендуют 38 человек. Такое количество соискателей зарегистрировал департамент кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области.

Прием резюме завершился вчера, 8 ноября. На должность министра экономики и территориального развития претендуют 11 человек, на пост министра инвестиций и развития — 25. Еще два заявителя подали документы сразу на обе должности. Особый наплыв желающих пришелся на последнюю неделю конкурса. Еще первого ноября на должности претендовали лишь восемь человек.

Раскрывать фамилии претендентов в департаменте категорически отказываются. Известно лишь, что возраст кандидатов от 30 до 45 лет. Больше половины из них имеют опыт управленческой работы свыше 10 лет. Каждый второй кандидат с высшим экономическим, юридическим образованием, либо образованием в области государственной и муниципальной службы. Четверо заявили о наличии ученой степени или ученого звания. В качестве последнего места работы 24 соискателя указали коммерческую организацию, шестеро — государственные либо муниципальные, в том числе представительные органы власти.

Ожидается, что 10 ноября кандидаты напишут тестирование, а 15 ноября презентуют и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Напомним, набирать руководителей открытым способом губернаторам на встрече 20 сентября рекомендовал президент России Владимир Путин. Свердловский конкурс на две высокие должности — министра инвестиций и развития и министра экономики — был объявлен 18 октября.