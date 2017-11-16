Украинский депутат призвал к диверсиям на территории Белоруссии. ВИДЕО

10:49 16 ноября 2017 0

Депутат предложит ввести визовый режим между Украиной и Белоруссией Фото: Wikimedia Commons

Депутат Киевского городского совета, бывший народный депутат Верховной Рады Украины и спортивный журналист Игорь Мирошниченко призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии. Видео фрагмента доступно на канале YouTube «112 Украина».

Депутат заявил о том, что Украина должна сделать все, чтобы освободить Белоруссию от влияния России. При этом он подчеркнул, что «без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий на территории Белоруссии и России, в том числе информационных, мы этого не добьемся», — цитирует слова Мирошниченко Lenta.ru.

Также, из-за сотрудничества Минска с Москвой, политик и журналист призвал ввести визовый режим между Украиной и Белоруссией. «Говоря о том, что надо применять визовый режим с Россией, мы должны говорить о том же и по отношению к Белоруссии», — заявил Мирошниченко.

Ранее депутат Киевского городского совета предложил бить палками учителей за использование русского языка в украинских школах и вузах. Парламентарий считает, что таким образом педагоги показывают плохой пример детям.

Видео: официальный канал на YouTube телеканала «112 Украина»