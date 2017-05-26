На Украине предложили бить палками учителей, говорящих на русском языке

21:51 25 мая 2017 6

К учителям на Украине будут применять телесное наказание за русскую речь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко предлагает бить батогами учителей за использование русского языка в украинских школах и вузах. Парламентарий считает вполне уместным телесные наказания в образовательных учреждениях.

В интервью телеканалу 112, депутат выразил недовольство тем, что учителя и воспитатели повсеместно используют русский язык в процессе обучения детей или простого общения с детьми. В качестве меры наказания Мирошниченко предложил применять батоги (палки).

«Иногда можно и к батогу, потому что, если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — цитирует Мирошниченко телеканал РЕН ТВ.