Генеральным директором МРСК Урала на пять лет останется Сергей Дрегваль, занимающий должность с октября 2014 года. Об этом «URA.RU» сообщил источник в компании.
Контракт Дрегваля истекает 17 октября. По уставу компании, решение о продлении контракта генерального директора принимает совет директоров, который в заочной форме уже провел голосование по данному вопросу. О кадровом решении — как существенном факте — должно быть объявлено в понедельник, 13 ноября.
МРСК Урала — единая операционная компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям техприсоединение к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Сергею Дрегвалю 46 лет. В 2016 году под его руководством МРСК Урала получила выручку в размере 65,4 млрд рублей (+8,1% к уровню 2015 г.), чистая прибыль составила 3,3 млрд (в 2015 году — 2,4 млрд рублей). Несколько недель назад компания раскрыла результаты девяти месяцев 2017 года по РСБУ. Выручка составила 51,5 млрд рублей (+10,5% к 9 мес. 2016 г.), Чистая прибыль составила 3,8 млрд рублей (на 1,9 млрд рублей выше уровня 9 мес. 2016 г.).
Интрига с переназначением Сергея Дрегваля была связана с изменением руководства компании «Россети», являющейся основным акционером МРСК Урала. Дрегваль был командирован в Екатеринбург по инициативе главы «Россетей» Олега Бударгина, который 11 сентября был заменен на 37-летнего руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Павла Ливинского.
Сохраняется кадровая интрига с заместителем Сергея Дрегваля, руководителем «Свердловэнерго» Олегом Мошинским, чей трудовой контракт также истекает 17 октября.