{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 ноября 2017
22:30  12 ноября 2017 0

Кто стал главным энергетиком Екатеринбурга, Челябинска, Перми

Решение на пять лет уже принято. Это интересно, ведь недавно сменился глава Россетей
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
Демонтаж фонарных столбов и клипарт. Екатеринбург, мрск урала
О кадровом решении в МРСК Урала объявят 13 ноябряФото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральным директором МРСК Урала на пять лет останется Сергей Дрегваль, занимающий должность с октября 2014 года. Об этом «URA.RU» сообщил источник в компании.

Контракт Дрегваля истекает 17 октября. По уставу компании, решение о продлении контракта генерального директора принимает совет директоров, который в заочной форме уже провел голосование по данному вопросу. О кадровом решении — как существенном факте — должно быть объявлено в понедельник, 13 ноября.

МРСК Урала — единая операционная компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям техприсоединение к электросетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Сергею Дрегвалю 46 лет. В 2016 году под его руководством МРСК Урала получила выручку в размере 65,4 млрд рублей (+8,1% к уровню 2015 г.), чистая прибыль составила 3,3 млрд (в 2015 году — 2,4 млрд рублей). Несколько недель назад компания раскрыла результаты девяти месяцев 2017 года по РСБУ. Выручка составила 51,5 млрд рублей (+10,5% к 9 мес. 2016 г.), Чистая прибыль составила 3,8 млрд рублей (на 1,9 млрд рублей выше уровня 9 мес. 2016 г.).

Интервью. Сергей Дрегваль. Екатеринбург, дрегваль сергей
С переназначением Сергея Дрегваля связана интрига
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Интрига с переназначением Сергея Дрегваля была связана с изменением руководства компании «Россети», являющейся основным акционером МРСК Урала. Дрегваль был командирован в Екатеринбург по инициативе главы «Россетей» Олега Бударгина, который 11 сентября был заменен на 37-летнего руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Павла Ливинского.

Сохраняется кадровая интрига с заместителем Сергея Дрегваля, руководителем «Свердловэнерго» Олегом Мошинским, чей трудовой контракт также истекает 17 октября.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров