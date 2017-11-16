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16 ноября 2017
21:03  16 ноября 2017 0

В Москве завели уголовное дело из-за махинаций с акциями «Мечела»

Мечел. ЧМК. Якунин. Челябинск., мечел, чмк
Продукция «Мечела» продается как на российском рынке, так и на за рубежомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве с акциями металлургической компании «Мечел». По данным СМИ, собственник ценных бумаг понес более 310 миллионов рублей ущерба.

«Известия» со ссылкой на следствие пишут, что в декабре 2012 года глава инвесткомпании UFS Investments Limited Елена Железнова с условием обратного выкупа продала более 5,2 миллиона акций «Мечела» компании Broker Credit Service (Cyprus) Limited за 5,28 миллиона долларов. Однако обязательства по обратному выкупу в феврале 2014 года UFS не выполнила. Тогда BCS продала 95% бумаг на фондовой бирже ММВБ.

Загвоздка в том, что акции принадлежали не UFS Investments Limited, а Calridge Limited, сообщает издание. Якобы структура основателя группы «Мечел» Игоря Зюзина заложила бумаги UFS на хранение. В итоге, Calridge понесла многомиллионные убытки. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Ранее «URA.RU» писало, что в Челябинске Росприроднадзор подал в суд на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (принадлежит «Мечелу»). Надзорный орган потребовал приостановить деятельность предприятия на 90 суток. В отходах, которые ЧМК сливал в реку Миасс, специалисты обнаружили экстремальное количество ртути.

«Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. Она объединяет предприятия, производящие коксующийся уголь, энергетический уголь, железорудный концентрат, сталь, прокат, ферросплавы, продукцию высоких переделов, тепловую и электрическую энергию. Согласно открытым источникам, в 2015 году выручка «Мечела» составила 253,1 млрд рублей.

Виктор Дорофеев
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