12 февраля 2025

Во Франции 12 человек пострадали после взрыва в баре-ресторане

© Служба новостей «URA.RU»
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Местная полиция еще никого не задержала
Местная полиция еще никого не задержала Фото:

Взрыв произошел в баре-ресторане Aksehir в Гренобле (Франция), в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на местных пожарных. ЧП произошло в районе Олимпийской деревни, который считается неблагополучным.

«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате пострадали двенадцать человек», — отмечает источник радиостанции. По информации пожарной службы, из всех пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, а один — в критическом.

Предварительные данные указывают на криминальный характер инцидента, предполагается, что причиной взрыва стала детонация гранаты. Здание бара-ресторана получило значительные повреждения, включая разрушение всех окон. На данный момент полиция продолжает расследование и пока не сообщает о задержанных.

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Взрыв произошел в баре-ресторане Aksehir в Гренобле (Франция), в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на местных пожарных. ЧП произошло в районе Олимпийской деревни, который считается неблагополучным. «Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате пострадали двенадцать человек», — отмечает источник радиостанции. По информации пожарной службы, из всех пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, а один — в критическом. Предварительные данные указывают на криминальный характер инцидента, предполагается, что причиной взрыва стала детонация гранаты. Здание бара-ресторана получило значительные повреждения, включая разрушение всех окон. На данный момент полиция продолжает расследование и пока не сообщает о задержанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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