12 февраля 2025

Жители Белоруссии сообщили об атаке БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Гомеля сообщают о дронах в небе
Жители Гомеля сообщают о дронах в небе Фото:

В Белоруссии жители Гомеля сообщают, что в ночное время в небе были слышны громкие взрывы и видны яркие вспышки из-за атаки БПЛА. Над городом могло сработать ПВО. Об этом заявляет telegram-канала Shot. 

«Сильный взрыв был слышен около половины первого ночи и его гул доносился из разных уголков Гомельского района, причем наиболее отчетливо его ощущали в деревне Романовичи и в микрорайоне Вволотов. Кроме того, очевидцы упомянули о ярких огнях в небе и о неизвестном падающем объекте, охваченном пламенем», — говорится в сообщении telegram-канала Shot.

На данный момент официальные власти не предоставили никаких комментариев или разъяснений по данной ситуации. Ранее в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошел похожий случай, когда Министерство обороны Беларуси сообщило о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство, которые были нейтрализованы силами ПВО, пишет «Национальная служба новостей»

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В Белоруссии жители Гомеля сообщают, что в ночное время в небе были слышны громкие взрывы и видны яркие вспышки из-за атаки БПЛА. Над городом могло сработать ПВО. Об этом заявляет telegram-канала Shot.  «Сильный взрыв был слышен около половины первого ночи и его гул доносился из разных уголков Гомельского района, причем наиболее отчетливо его ощущали в деревне Романовичи и в микрорайоне Вволотов. Кроме того, очевидцы упомянули о ярких огнях в небе и о неизвестном падающем объекте, охваченном пламенем», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. На данный момент официальные власти не предоставили никаких комментариев или разъяснений по данной ситуации. Ранее в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошел похожий случай, когда Министерство обороны Беларуси сообщило о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство, которые были нейтрализованы силами ПВО, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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