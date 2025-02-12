Жители Белоруссии сообщили об атаке БПЛА

В Белоруссии жители Гомеля сообщают, что в ночное время в небе были слышны громкие взрывы и видны яркие вспышки из-за атаки БПЛА. Над городом могло сработать ПВО. Об этом заявляет telegram-канала Shot.
«Сильный взрыв был слышен около половины первого ночи и его гул доносился из разных уголков Гомельского района, причем наиболее отчетливо его ощущали в деревне Романовичи и в микрорайоне Вволотов. Кроме того, очевидцы упомянули о ярких огнях в небе и о неизвестном падающем объекте, охваченном пламенем», — говорится в сообщении telegram-канала Shot.
На данный момент официальные власти не предоставили никаких комментариев или разъяснений по данной ситуации. Ранее в сентябре 2024 года в Гомельском районе произошел похожий случай, когда Министерство обороны Беларуси сообщило о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство, которые были нейтрализованы силами ПВО, пишет «Национальная служба новостей».
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