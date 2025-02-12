Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Стриженов скончался 9 февраля на 96 году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. В 12:30 по МСК, 12 февраля, прошло отпевание актера в храме Святителя Николая на Трех горах в Москве. Родные Стриженова не стали проводить гражданскую панихиду в Доме кино, уважив волю актера: он говорил, что не хочет лежать на сцене — он хотел на ней играть. О том, как проходит прощание с народным артистом — в материале URA.RU.
Самыми известными театральными ролями Стриженова были: роль Мортимера в драме «Мария Стюарт» (1964), Незнамова в пьесе «Без вины виноватые» (1968), Тузенбаха в произведении «Три сестры» (1968), Треплева в «Чайке» (1968), Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» (1973) и других. За свою карьеру актер также снялся более чем в 30 фильмах, самые известные из них: «Пиковая дама» (1960), «Дуэль» (1961), «Три сестры» (1964), «Его звали Роберт» (1967) и «Неподсуден» (1969).
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