Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина

Соглашение по Украине между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров ЕС. Об этом сообщает газета Politico.
«Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — заявляет издание Politico.
Контакты Трампа с российским лидером Путиным были «очень позитивными», заявили в Белом доме. Там добавили, что администрация США стремится положить конец конфликту между Россией и Украиной, пишет «Национальная служба новостей».
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