12 февраля 2025

Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина

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Европа хочет места за столом переговоров
Европа хочет места за столом переговоров Фото:

Соглашение по Украине между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров ЕС. Об этом сообщает газета Politico. 

«Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — заявляет издание Politico.

Контакты Трампа с российским лидером Путиным были «очень позитивными», заявили в Белом доме. Там добавили, что администрация США стремится положить конец конфликту между Россией и Украиной, пишет «Национальная служба новостей».

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Соглашение по Украине между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров ЕС. Об этом сообщает газета Politico.  «Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — заявляет издание Politico. Контакты Трампа с российским лидером Путиным были «очень позитивными», заявили в Белом доме. Там добавили, что администрация США стремится положить конец конфликту между Россией и Украиной, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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