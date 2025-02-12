Россиян предложили штрафовать за незаконную зимнюю рыбалку

Зимнюю рыбалку в России необходимо регулировать штрафами из-за высоких затрат на спасательные операции. Об этом заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
«Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — сказал Курдесов в беседе с RT. Он добавил, что в случаях, когда рыбаков предупреждали о возможных рисках, но они все равно отправились на лед, они должны компенсировать затраты на свою эвакуацию в пятикратном размере.
Курдесов подчеркнул серьезность и высокую стоимость спасательных операций, указав на опасности, которым подвергаются спасатели: «Это все стоит огромных денег. Мало того что деньги, но еще и сами спасатели подвергают свою жизнь опасности. Это же целая операция: поднимаются вертолеты, могут быть сложные метеоусловия, спасатели спускаются на тросах».
Ранее водолазы МЧС обнаружили тела двух утонувших рыбаков в озере Байкал. Мужчины, вероятно, успели вылезти из авто после того, как она провалилась под лед, но не смогли выбраться из воды, пишет RT.
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