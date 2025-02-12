Россия никогда не пойдет на обмен территориями с Украиной. Имя гражданина РФ, обмененного на экс-посла США Марка Фогеля, будет известно позже. Этот обмен является маленьким шагом Москвы к взаимному доверию с Вашингтоном, которое в настоящее время находится на низшем уровне. В Кремле внимательно следят за отношениями Израиля и ХАМАС. Эти и другие комментарии Пескова — в материале URA.RU.
Россия не пойдет на обмен территориями
Москва никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории с Украиной. Песков отметил, что все силы ВСУ на российской территории будут либо уничтожены, либо изгнаны с нее. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее заявил о готовности Киева пойти на переговоры с Москвой в том случае, если она согласится отдать Украине часть Курской области, занятой ВСУ.
Готовится ли Путин к миру
Президент России Владимир Путин и вся страна в целом всегда открыты для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что позиция главы государства и самого государства прозрачна, последовательна и хорошо известна в мре. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру на Украине.
В Кремле надеются на мир между Израилем и ХАМАС
В России надеются, что Израиль и ХАМАС будут выполнять свои обязательства в рамках мирного соглашения, отпустят всех заложников и не допустят возобновления боевых действий. К Кремле внимательно следят за развитием ситуации. Так Песков прокомментировал слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который ранее пообещал возобновить боевые действия, если ХАМАС не вернет заложников до полудня 15 февраля.
Песков не ответил на вопрос о возвращении осужденных
На вопрос о возможном возвращении в США тех американцев, что были осуждены, Песков не дал конкретного ответа. Он сообщил, что ему «нечего сказать».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о работе над возвращением экс-посла Штатов Марка Фогеля из России. На фоне этого Пескову был задан вопрос о том, будут ли другие возвращенные помимо Фогеля.
«Мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств были контакты. Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, которые содержались в местах лишения свободы США. На днях он будет возвращен в Россию», — сообщил Песков. Он добавил, что имя возвращаемого в Россию гражданина станет известно после того, как он окажется на российской территории.
Связан ли обмен с окончанием СВО
Договоренности об освобождении граждан и взаимном обмене вряд ли могут стать переломным моментом. Однако такие шаги позволяют по крупицам нарастить взаимное доверие, которое в настоящей момент находится в низшей точке. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU
Хочет ли Армения в Евросоюз
В Армении, вероятно, существуют определенные политические силы, ориентированные на Евросоюз. При этом неизвестно, ожидают ли европейские политики эту страну в своем блоке и к чему приведет ориентирование этих сил на ЕС. Песков отметил, что Ереван должен сам разобраться в том, насколько это желание является взаимовыгодным для него и ЕС.
Песков напомнил, что существуют множество стран, которые ждут включения в европейский блок. Это ожидание измеряется десятилетиями. В настоящее время в Москве исходят из того, что Армения продолжает получать свои выгоды от членства в ЕАЭС, и эти выгоды более чем очевидны.
Будет ли Россия привлекать внимание мира к Русскому Поречному
Песков заявил, что западные СМИ продолжают умалчивать о вопиющих зверствах бойцов ВСУ. Они не дают сбалансированную информацию даже по таким чудовищным зверствам, как массовое убийство в курском селе Русское Поречное. При этом российские дипломаты продолжают доносить информацию до своих коллег за рубежом. Так Песков прокомментировал вопрос о том, будет ли РФ привлекать внимание мирового общества к убийству в Русском Поречном. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Угрозы для стран НАТО
Заявления датской разведки о том, что в случае завершения СВО на Украине появятся угрозы для стран НАТО, являются надуманными. Это лишь попытка обосновать для своих граждан резкое увеличение военных расходов и попытка объяснить, почему гражданам стало тяжелее жить, в частности, в Дании. Для этих целей натовские государства и создают эфемерную угрозу, подчеркнул Песков.
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