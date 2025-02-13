Пермяки отправили пять тонн гуманитарного груза на СВО

Военнослужащим из Пермского края, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, доставят очередную партию гуманитарной помощи. Пять тонн груза отправлены автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки» не только бойцам, но и мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, населению Курской и Белгородской областей.
«Военнослужащие из Прикамья в ближайшее время получат генераторы, маскировочные сети, окопные свечи, газовые баллоны, медикаменты и тактическое снаряжение. Мирному населению ЛНР и ДНР доставят продукты питания, теплое белье. Детям Северодонецка передадут книги, которые отправило Министерство образования и науки Пермского края. К пострадавшему населению Курской и Белгородской областей поступят продукты и предметы личной гигиены», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Представители фонда отмечают, что помочь в формировании гуманитарного груза может каждый желающий. Для этого достаточно принести необходимые бойцам вещи в офис фонда.
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