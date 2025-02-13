Губернатор Артамонов: Липецкая область подверглась массовому налету БПЛА

Артамонов заявил о работе ПВО в области
Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — написал Артамонов у себя в telegram-канале.
Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа. Также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.
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