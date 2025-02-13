Губернатор Артамонов: Липецкая область подверглась массовому налету БПЛА

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Артамонов заявил о работе ПВО в области
Артамонов заявил о работе ПВО в области Фото:

Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — написал Артамонов у себя в telegram-канале.

Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа. Также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.

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Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — написал Артамонов у себя в telegram-канале. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа. Также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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