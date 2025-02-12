«Единая Россия» ответила на главный запрос школьников и родителей

«Единая Россия» ответила на главный запрос школьников и их родителей — снижение учебной нагрузки. С таким предложением в рамках подготовки новой Стратегии развития образования выступил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Как объяснили эксперты URA.RU, диалог разработчиков стратегии и представителей общества говорит о том, что партия слышит людей.
На площадке «Единой России» обсудили подготовку новой Стратегии развития образования, отвечающей современным требованиями и вызовам. Партийцы представили несколько предложений по обновлению документа. По словам Владимира Якушева, надо наладить системную работу с детьми с повышенной мотивацией к изучению различных дисциплин, выстраивать систему патриотического воспитания с дошкольного возраста, ввести единый подход к системе оплаты труда учителей и развивать образовательную инфраструктуру. Кроме того, он акцентировал внимание на вопросе роста учебной нагрузки на учеников.
«Образовательный стандарт и особенно уровень учебной нагрузки – это вопросы, которые волнуют учеников и родителей. Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, на слишком большие объемы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В Стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые с одной стороны будут отвечать на запросы граждан о снижении нагрузки на школьников, а с другой обеспечивать современный уровень знаний и компетенции учащихся и выпускников», — сказал Владимир Якушев.
Диалог с Минпросвещения о снижении школьной нагрузки, который ведет «Единая Россия» и Владимир Якушев, показывает, что в партии слышат запросы людей, объяснил политолог Дмитрий Кирьян. «При том темпе, в котором сейчас развиваются технологии и попытке запихнуть в головы детей больше информации, все чаще становится заметно, что перегрузка вредит их здоровью, снижает качество образования и вызывает беспокойство родителей. Ученые тоже считают, что программы, необходимо пересматривать, убирая лишнее, делая акценты на практических навыках, а не на заучивании. Запущенная сегодня цифровизация поможет автоматизировать рутину, освободив время для творчества и отдыха. Диалог с родителями и поддержка учителей в разработке образовательной стратегии также ключевые. Без этих шагов система останется перегруженной, а дети — вымотанными», — пояснил эксперт.
Депутаты направили запрос в Минпросвещения, чтобы узнать какие способы помогут снизить нагрузку на школьников, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. «Раньше в школе домашнее задание давалось ради того, чтобы закрепить пройденную тему. Сейчас школьная программа выстроена таким образом, что на каждом уроке учащиеся проходят новую тему. Иногда освоить ее за один урок не получается, поэтому дальнейшее освоение предмета перетекает в домашнюю работу. Таким образом, дополнительная нагрузка ложиться на родителей, которые помогают своим детям готовить уроки. Нужна особая методология, чтобы исправить эту ситуацию. Мы направили соответствующий вопрос в министерство просвещения. Однако стоит, отметить, что сама программа обучения не должна урезаться и по-прежнему отвечать всем современным образовательным нормам», — уточнил эксперт.
Над вопросом снижения нагрузки на школьников сейчас работает несколько министерств и ведомств, подтвердила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Алена Аршинова. «Здоровье детей — превыше всего. И это незыблемое правило мы обязательно учитываем в Стратегии. Фокус Стратегии должен быть сконцентрирован на учителе и ученике. Над вопросом школьной нагрузки учеников мы работаем вместе с Минпросвещения и Рособрнадзором. И мнение родителей будет обязательно учтено», — резюмировала депутат.
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