В Госдуме хотят назначать пособие по уходу за ребенком с учетом всех мест работы

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно учитывать все места работы матери. Такое предложение озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в официальном письме к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.
«Мной разработаны поправки, предлагающие учитывать при расчете ежемесячного пособия по уходу за ребенком доход женщины со всех мест работы — по аналогии с правилами начисления пособия по беременности и родам», — говорится в письме Лантратовой. Содержание приводит ТАСС.
Она также заметила, что сейчас максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 68 995,48 рубля. Следовательно, выплаты останутся в установленных нормах и не должны создать нагрузку на бюджет.
Лантратова отметила «несправедливость системы», когда женщины, работающие на нескольких работах и платящие страховые взносы и налоги, вынуждены выбирать одно место работы для расчета пособия. Такое положение дел, по мнению депутата, не способствует стимулированию рождаемости и требует изменений.
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