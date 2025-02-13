В Госдуме хотят назначать пособие по уходу за ребенком с учетом всех мест работы

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Лантратова считает, что нагрузка на бюджет из-за изменений в выплатах пособий не будет высокой
Лантратова считает, что нагрузка на бюджет из-за изменений в выплатах пособий не будет высокой Фото:

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно учитывать все места работы матери. Такое предложение озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в официальном письме к министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

«Мной разработаны поправки, предлагающие учитывать при расчете ежемесячного пособия по уходу за ребенком доход женщины со всех мест работы — по аналогии с правилами начисления пособия по беременности и родам», — говорится в письме Лантратовой. Содержание приводит ТАСС.

Она также заметила, что сейчас максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 68 995,48 рубля. Следовательно, выплаты останутся в установленных нормах и не должны создать нагрузку на бюджет.

Лантратова отметила «несправедливость системы», когда женщины, работающие на нескольких работах и платящие страховые взносы и налоги, вынуждены выбирать одно место работы для расчета пособия. Такое положение дел, по мнению депутата, не способствует стимулированию рождаемости и требует изменений.

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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно учитывать все места работы матери. Такое предложение озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в официальном письме к министру труда и соцзащиты Антону Котякову. «Мной разработаны поправки, предлагающие учитывать при расчете ежемесячного пособия по уходу за ребенком доход женщины со всех мест работы — по аналогии с правилами начисления пособия по беременности и родам», — говорится в письме Лантратовой. Содержание приводит ТАСС. Она также заметила, что сейчас максимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 68 995,48 рубля. Следовательно, выплаты останутся в установленных нормах и не должны создать нагрузку на бюджет. Лантратова отметила «несправедливость системы», когда женщины, работающие на нескольких работах и платящие страховые взносы и налоги, вынуждены выбирать одно место работы для расчета пособия. Такое положение дел, по мнению депутата, не способствует стимулированию рождаемости и требует изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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