Зеленский: Украина получила от США проект по передаче своих редких ресурсов

Украина получила от США проект соглашения о партнерстве по использованию ее редкоземельных ископаемых. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Я знаю, что нашей команде передали первый проект соответствующего документа от США о партнерстве между нашими странами. Этот документ мы получили сегодня, мы изучим его и сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — сказал Зеленский во время пресс-конференции после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Зеленский также выразил надежду, что соглашение будет подписано в рамках Мюнхенской конференции по безопасности или до ее начала. Президент подчеркнул значимость скорейшего заключения соглашения, чтобы не терять времени на реализацию данного партнерства.
Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Украины ее редкие ресурсы в обмен на поддержку в конфликте. Зеленский в ответ на это заявил о своем согласии, пишет RT.
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