12 февраля 2025

«РВ»: армия России ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Место удара военкорам помогли выявить спутниковые карты
Место удара военкорам помогли выявить спутниковые карты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ударила по крупнейшему на Украине стратегическому газоперерабатывающему заводу в Черниговской области. Об этом сообщает telegram-канал военкоров «Русской весны».

«Спутниковая карты пожаров NASA показывает, что удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ. Объект был атакован в период 03:00 и 04:00 утра», — пишет telegram-канал военкоров «Русской весны».

Данное предприятие внесено в перечень особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины. За уточнением информации URA.RU обратилось в Министерство обороны РФ, ответ ожидается. 

Ранее российские военнослужащие в ночь на 11 февраля нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК и ВСУ. В Минобороны уточнили, что нанесли удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА, пишет «Национальная служба новостей».

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Российская армия ударила по крупнейшему на Украине стратегическому газоперерабатывающему заводу в Черниговской области. Об этом сообщает telegram-канал военкоров «Русской весны». «Спутниковая карты пожаров NASA показывает, что удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ. Объект был атакован в период 03:00 и 04:00 утра», — пишет telegram-канал военкоров «Русской весны». Данное предприятие внесено в перечень особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины. За уточнением информации URA.RU обратилось в Министерство обороны РФ, ответ ожидается.  Ранее российские военнослужащие в ночь на 11 февраля нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК и ВСУ. В Минобороны уточнили, что нанесли удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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