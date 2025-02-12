«РВ»: армия России ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ

Российская армия ударила по крупнейшему на Украине стратегическому газоперерабатывающему заводу в Черниговской области. Об этом сообщает telegram-канал военкоров «Русской весны».
«Спутниковая карты пожаров NASA показывает, что удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ. Объект был атакован в период 03:00 и 04:00 утра», — пишет telegram-канал военкоров «Русской весны».
Данное предприятие внесено в перечень особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины. За уточнением информации URA.RU обратилось в Министерство обороны РФ, ответ ожидается.
Ранее российские военнослужащие в ночь на 11 февраля нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК и ВСУ. В Минобороны уточнили, что нанесли удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА, пишет «Национальная служба новостей».
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