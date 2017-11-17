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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:53  17 ноября 2017 0

«Прекрасная игра». Продюсер популярных реалити-шоу уличил в обмане подравшегося Бондарчука

XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, бондарчук федор
Бондарчука обвинили в постановке дракиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный продюсер компании Zamaleev Production Татьяна Миронова, создавшая многие успешные реалити-шоу, высказала уверенность, что потасовка с участием другого продюсера Федора Бондарчука — это профессиональная постановка. Она назвала все произошедшее «прекрасной игрой».

Посмотрев короткий ролик, Миронова назвала его художественной съемкой. «Вот этот проезд камеры из-за угла, то есть флер такой художественной съемки с телефона. И сам удар — это, правда, очень смешно. Прекрасная игра. Такой плохой телесериал. Игра точно оттуда. Поэтому я абсолютно уверена, что Федор не бил своего молодого режиссера», — цитирует продюсера «Дни.ру». Также она отметила самое начало ролика, который начинается с ровной панорамы.

Каскадер Игорь Шумбасов также говорит о постановочном характере. «Снято с такого ракурса, что видно двух людей, видно замах, но момент соприкасания кулака с лицом не виден. Такой ракурс используется в кино для постановочных ударов», — подчеркнул Шумбасов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Федор Бондарчук покрыл матом и избил коллегу-режиссера Александра Молочникова. Видео драки было опубликовано в телеграм-канале «Жизнь насекомых».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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