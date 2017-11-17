Генеральный продюсер компании Zamaleev Production Татьяна Миронова, создавшая многие успешные реалити-шоу, высказала уверенность, что потасовка с участием другого продюсера Федора Бондарчука — это профессиональная постановка. Она назвала все произошедшее «прекрасной игрой».
Посмотрев короткий ролик, Миронова назвала его художественной съемкой. «Вот этот проезд камеры из-за угла, то есть флер такой художественной съемки с телефона. И сам удар — это, правда, очень смешно. Прекрасная игра. Такой плохой телесериал. Игра точно оттуда. Поэтому я абсолютно уверена, что Федор не бил своего молодого режиссера», — цитирует продюсера «Дни.ру». Также она отметила самое начало ролика, который начинается с ровной панорамы.
Каскадер Игорь Шумбасов также говорит о постановочном характере. «Снято с такого ракурса, что видно двух людей, видно замах, но момент соприкасания кулака с лицом не виден. Такой ракурс используется в кино для постановочных ударов», — подчеркнул Шумбасов.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Федор Бондарчук покрыл матом и избил коллегу-режиссера Александра Молочникова. Видео драки было опубликовано в телеграм-канале «Жизнь насекомых».