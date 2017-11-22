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22 ноября 2017
20:36  22 ноября 2017 0

Telegram впервые заблокировал пиратский канал по требованию Роскомнадзора

Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, интернет, общение, сеть, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, русский язык
Мессенджер выполнил требование РоскомнадзораФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Мессенджер Telegram, впервые за все время своего существования, по требованию Роскомнадзора заблокировал канал с нелегальным контентом.

Речь идет о блокировке канала «Всякая годная попса», который публиковал композиции с новой пластинки певицы Тейлор Свифт, пишет RT.

Ранее с критикой Telegram-каналов выступил министр культуры России Владимир Мединский, заявивший, что не доверяет сведениям, публикуемым в анонимных каналах, сообщает «Газета.ру».

Затянувшийся спор основателя мессенджера Павла Дурова с государственным ведомством по поводу исходных данных сервиса завершился соглашением о том, что Telegram будет удалять каналы, связанные с пропагандой терроризма, наркотиков, призывов к насилию и детской порнографией. Что касается затребованных сотрудниками РКН документов, Дуров выложил их в социальной сети «ВКонтакте».

Лев Истомин
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