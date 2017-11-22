20:36 22 ноября 2017 0

Мессенджер выполнил требование Роскомнадзора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мессенджер Telegram, впервые за все время своего существования, по требованию Роскомнадзора заблокировал канал с нелегальным контентом.

Речь идет о блокировке канала «Всякая годная попса», который публиковал композиции с новой пластинки певицы Тейлор Свифт, пишет RT.

Ранее с критикой Telegram-каналов выступил министр культуры России Владимир Мединский, заявивший, что не доверяет сведениям, публикуемым в анонимных каналах, сообщает «Газета.ру».

Затянувшийся спор основателя мессенджера Павла Дурова с государственным ведомством по поводу исходных данных сервиса завершился соглашением о том, что Telegram будет удалять каналы, связанные с пропагандой терроризма, наркотиков, призывов к насилию и детской порнографией. Что касается затребованных сотрудниками РКН документов, Дуров выложил их в социальной сети «ВКонтакте».