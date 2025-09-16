В США назвали условие, при котором конфликт на Украине завершится через 90 дней

Бессент: конфликт на Украине завершится, если ЕС введет санкции на нефть из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессент заявил, что США намерены сотрудничать по вопросу введения санкции против компаний РФ
Бессент заявил, что США намерены сотрудничать по вопросу введения санкции против компаний РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в течение двух-трех месяцев, если Европа введет вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — отметил Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg. Он добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с европейскими странами для ужесточения санкций против российских компаний, в том числе «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить импорт российской нефти. Однако, по данным The Washington Post, маловероятно, что все 32 страны, входящие в альянс, поддержат предложение американского лидера. Например, Турция до сих продолжает покупать российские энергоносители. Венгрия и Словакия также стремятся сохранить свои экономические интересы, несмотря на боевые действия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт на Украине может завершиться в течение двух-трех месяцев, если Европа введет вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. «Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — отметил Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg. Он добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с европейскими странами для ужесточения санкций против российских компаний, в том числе «Роснефти» и «Лукойла». Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить импорт российской нефти. Однако, по данным The Washington Post, маловероятно, что все 32 страны, входящие в альянс, поддержат предложение американского лидера. Например, Турция до сих продолжает покупать российские энергоносители. Венгрия и Словакия также стремятся сохранить свои экономические интересы, несмотря на боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...