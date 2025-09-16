В США назвали условие, при котором конфликт на Украине завершится через 90 дней

Конфликт на Украине может завершиться в течение двух-трех месяцев, если Европа введет вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — отметил Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg. Он добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с европейскими странами для ужесточения санкций против российских компаний, в том числе «Роснефти» и «Лукойла».
Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить импорт российской нефти. Однако, по данным The Washington Post, маловероятно, что все 32 страны, входящие в альянс, поддержат предложение американского лидера. Например, Турция до сих продолжает покупать российские энергоносители. Венгрия и Словакия также стремятся сохранить свои экономические интересы, несмотря на боевые действия.
