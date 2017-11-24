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Главные новости Пермского края
12:07  24 ноября 2017 0

Гусыня стала актрисой пермского театра

Животные. Челябинск, гусь
Премьера мюзикла с участием Греты пройдет 25 ноябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новой актрисой театра в Перми стала птица. В мюзикле «Карлик Нос» примет участие гусыня, которая взяла себе имя героини — Грета.

Премьера труппы Пермского академического Театра-Театра состоится в субботу, 25 ноября, пишет 59.ru. В театре подчеркнули, что за время репетиций гусыня показала себя с наилучшей стороны и ее пригласили в основной состав труппы.

Уточняется, что Грета — активный блогер и любительница светской жизни. Так, без нее не может обойтись «даже открытие нового терминала аэропорта».

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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