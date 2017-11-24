Гусыня стала актрисой пермского театра

Премьера мюзикла с участием Греты пройдет 25 ноября
Новой актрисой театра в Перми стала птица. В мюзикле «Карлик Нос» примет участие гусыня, которая взяла себе имя героини — Грета.
Премьера труппы Пермского академического Театра-Театра состоится в субботу, 25 ноября, пишет 59.ru. В театре подчеркнули, что за время репетиций гусыня показала себя с наилучшей стороны и ее пригласили в основной состав труппы.
Уточняется, что Грета — активный блогер и любительница светской жизни. Так, без нее не может обойтись «даже открытие нового терминала аэропорта».