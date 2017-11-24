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24 ноября 2017
12:36  24 ноября 2017 0

Беременная мать кинула нож в малыша, чтобы его успокоить

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Она держала нож в руке, пока нарезала фруктыФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Омские следователи завели дело на женщину, которая кинула нож в своего четырехлетнего сына. Таким образом она пыталась его успокоить.

«По предварительным данным… ребенок, балуясь, хлопал по голове девятимесячную сестру и не реагировал на замечания матери, в связи с чем женщина, не выдержав, кинула в мальчика нож, который держала в руке, нарезая фрукты», — передает RT сообщение ведомства.

Малыша госпитализировали с раной брюшной полости. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего». В ведомстве уточнили, что семья полная и характеризуется положительно. Подозреваемая беременна третьим ребенком, в связи с чем в отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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