В феврале были повышены отпускные цены на сладости

Производители кондитерских изделий «Нева», «Микаелло» и «Сладкая слобода» объявили о повышении отпускных цен на 5-15% на свою продукцию. Об этом свидетельствуют письма ритейлеров. Повышение цен произошло из-за увеличения затрат на сырье и другие производственные нужды.
«„Сладкая слобода“ скорректировала цены на 6–15%, „Микаелло“ — на 5–10%. „Нева“ в обращении к ритейлерам новую ценовую политику не привела», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма. Основной фактор, вызвавший повышение стоимости, стал рост цен на сырье. В течение года цены на некоторые компоненты увеличились в два-три раза. В ответ на это производители шоколада начали использовать проверенный способ контроля затрат, сокращая размер упаковки продукции.
Согласно сообщению от ассоциации «Невы», в 2024 году произошло значительное увеличение стоимости сырья для производства зефира: цена на яблочное пюре возросла на 96%, арахис подорожал на 50%, а изюм — на 35%. Также стоимость какао-порошка увеличилась более чем в три раза. Заменители какао-масла выросли в цене на 32%, а ароматизаторы и красители — на 25%. Пектин подорожал на 23,8%.
Производители кондитерских изделий также столкнулись с ростом транспортных расходов и необходимостью увеличения заработных плат своих работников. Компания «Сладкая слобода» отметила рост цен на муку (15%), растительные жиры (40–70%) и меланж (в 1,5 раза). Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подчеркнул, что повышение цен на сырье и логистические расходы, а также увеличение кредитных обязательств оказывают существенное воздействие на себестоимость продукции.
В связи с ростом затрат производители также планируют снизить вес некоторых товаров в ассортименте, включая известные марки шоколада. Это коснется продукции марок «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение», снижение веса ожидается в диапазоне от 10% до 33%.
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